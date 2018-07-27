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"Эльче" хочет арендовать Андрея Лунина, – Marca

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Андрей Лунин начнет свою карьеру в Испании из "Сегунды". Клуб второго дивизиона "Эльче" вернулся к варианту с арендой украинского голкипера мадридского "Реала".

Об этом сообщает авторитетное испанское издание Marca.

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Также за то, что Андрей Лунин таки отправится в аренду, говорит и нежелание Кейлора Навасы и Кико Касильи покидать королевский клуб. На позицию номер один в "Реале" пока планируют подписать контракт с лучшим голкипером Мундиаля бельгийцем Тибо Куртуа.

Напомним, в начале июля "Реал" приобрел Лунина за 8,5 млн евро плюс бонусы. Украинец уже провел с новыми партнерами несколько тренировок и готовится в конце месяца отправиться с командой в предсезонное турне.

Теги: Новости спорта
Источник: 24 Канал
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