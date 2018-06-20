Элегантный образ Маркл на конных скачках сравнили с Одри Хепберн: фото

Герцогиня Сассекская Меган Маркл впервые посетила скачки в Аскот в компании супруга принца Гарри и королевской семьи.

Для дебютного выхода Меган выбрала белое платье от Givenchy с черно-белой шапкой.

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Меган Маркл

Меган Маркл и принц Гарри

В СМИ уже приравняли образ герцогини с героиней Одри Хепберн в музыкальной комедии "Моя прекрасная леди" 1964 года.

В фильме Элиза Дулитл (героиня Хепберн – 24) носит черно-белую бантовую шапку, когда сопровождает профессора Генри Гиґинса в Аскот, когда он пытается научить ее правильно говорить.

Одри Хепберн в фильме "Моя прекрасная леди"

Напомним, 19 июня состоялись традиционные конные скачки в Аскот. Королева Елизавета II впервые посетила это событие в 1945-м году и с того времени не пропускает.