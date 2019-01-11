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      Элина Свитолина может возглавить мировой рейтинг по итогам Australian Open-2019

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      Элина Свитолина может возглавить рейтинг WTA
      Элина Свитолина может возглавить рейтинг WTA

      Сразу 10 теннисисток, среди которых одна украинка, могут сместить румынку Симону Халеп с первой строчки рейтинга WTA по результатам Открытого чемпионата Австралии – Australian Open-2019

      Среди них – Анжелик Кербер (Германия), Каролин Возняцки (Дания), Слоан Стивенс (США), Элина Свитолина (Украина), Наоми Осака (Япония), Петра Квитова (Чехия), Каролина Плишкова (Чехия), Кики Бертенс (Нидерланды), Дарья Касаткина (Россия) и Арина Соболенко (Беларусь).

      Читайте также: Свитолина узнала имя соперницы в первом круге Australian Open-2019

      Как только Халеп выйдет на матч первого круга против эстонки Кайи Канепи, Касаткина и Возняцки выйдут из борьбы за первую строчку. В том случае, если Халеп победит Канепи, на лидерство в рейтинге перестанет претендовать и Арина Соболенко. Все остальные теннисистки должны проходить минимум до четвертьфинала для получения возможности обойти Симону.

      Напомним, что в течение 2018 года только Симона Халеп и Каролин Возняцки возглавляли рейтинг WTA.

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      Теги: Спорт Теннис Елина Свитолина Australian Open
      Источник: 24 Канал
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