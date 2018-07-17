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00:40, 14 июля
Телеканал новостей 24 Новости Новости спорта

Элина Свитолина осваивает новый вид спорта

14 Читати новину українською

Элина Свитолина осваивает новые горизонты. Несмотря на плотный график Свитолина нашла время, чтобы на несколько дней приехать в Харьков, где она попыталась отвлечься на поле для гольфа.

Последний турнир получился для украинской теннисистки неудачным. В первом раунде Wimbeldon Свитолина уступила 57-й в мировом рейтинге немке Марии. Впрочем ранний вылет из британского мейджора не выбил украинскую теннисистку из колеи.

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Задача на вторую часть сезона для Свитолиной остаются прежней – побеждать в каждом матче. Однако один из турниров будет иметь для украинской теннисистки особое значение.

Открытый чемпионат США по теннису, к победе в котором так стремится Свитолина, начнется чуть больше чем через месяц 27 августа. Ну а пока можно немного развлечься игрой, в которой украинская теннисистка довольно быстро нашла ключ к успеху.

Напомним, украинская теннисистка Элина Свитолина в соцсети похвасталась фото с пилотом Формулы-1 из команды Mercedes Льюисом Хэмилтоном.

Теги: Теннис Элина Свитолина Новости спорта
Источник: 24 канал
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