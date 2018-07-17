Элина Свитолина осваивает новый вид спорта

Элина Свитолина осваивает новые горизонты. Несмотря на плотный график Свитолина нашла время, чтобы на несколько дней приехать в Харьков, где она попыталась отвлечься на поле для гольфа.

Последний турнир получился для украинской теннисистки неудачным. В первом раунде Wimbeldon Свитолина уступила 57-й в мировом рейтинге немке Марии. Впрочем ранний вылет из британского мейджора не выбил украинскую теннисистку из колеи.

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Задача на вторую часть сезона для Свитолиной остаются прежней – побеждать в каждом матче. Однако один из турниров будет иметь для украинской теннисистки особое значение.

Открытый чемпионат США по теннису, к победе в котором так стремится Свитолина, начнется чуть больше чем через месяц 27 августа. Ну а пока можно немного развлечься игрой, в которой украинская теннисистка довольно быстро нашла ключ к успеху.

Напомним, украинская теннисистка Элина Свитолина в соцсети похвасталась фото с пилотом Формулы-1 из команды Mercedes Льюисом Хэмилтоном.