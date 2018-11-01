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      Элина Свитолина отмечена наградой "Гордость Украины"

      39 Читати новину українською
      Элина Свитолина
      Элина Свитолина / twitter Elina Svitolina

      Национальный олимпийский комитет Украины принял решение отметить теннисистку Элину Свитолину специальной высокой наградой "Гордость Украины".

      В октябре талантливая украинка, первая ракетка страны и четвертая ракетка мира, достигла выдающихся результатов. Элина установила историческое достижение, одержав победу в Итоговом турнире WTA, который собрал в Сингапуре 8 лучших теннисисток Планеты. Свитолина стала первой теннисисткой из Украины, которая победила в этих очень престижных соревнованиях.

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      Напомним, что ранее специальной награды Олимпийского комитета "Гордость Украины" были удостоены сестры Алена и Катерина Бондаренко, впервые в истории отечественного тенниса одержали победу в парном разряде одного из четырех турниров Grand Slam – Australian Open. А также легкоатлетка Наталья Добрынская – за завоевание титула чемпионки мира и установление нового мирового рекорда в легкоатлетическом многоборье, который до этого продержался 20 лет.

       

       

      Теги: Спорт Элина Свитолина Теннис
      Источник: 24 Канал
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