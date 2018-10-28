Элина Свитолина победила в своем первом финале Итогового турнира WTA
Элина Свитолина благодаря фантастическому камбэку победила Слоан Стивенс в напряженном финале Итогового турнира WTA.
Детали матча позже...
Стоит отметить, что Элина превзошла рекорд украинского тенниса. В 1993 году Андрей Медведев дошел до полуфинала Итогового турнира ATP, где проиграл Питу Сампрасу.
Элина Свитолина – Слоанс Стивенс 2:1 (3:6, 2:6, 2:6)
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Источник: 24 Канал
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