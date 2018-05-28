Элтон Джон прибыл в Киев: фото
Легендарный певец Элтон Джон в понедельник, 28 мая, посетил столицу Украины. В частности, он принимает участие в акции, которая касается профилактики и привлечения к борьбе со Спидом в Украине.
На Арт-заводе "Платформа" в Киеве состоится специальный "Кураж Базар", во время которого пройдет благотворительная акция "День с Элтоном Джоном", сообщает Укринформ.
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"Главная фишка дня: встреча с Элтоном", – отмечают организаторы Кураж Базара.
Элтон Джон в Киеве / Укринформ
Источник: 24 Канал
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