Элтон Джон прибыл в Киев: фото

Легендарный певец Элтон Джон в понедельник, 28 мая, посетил столицу Украины. В частности, он принимает участие в акции, которая касается профилактики и привлечения к борьбе со Спидом в Украине.

На Арт-заводе "Платформа" в Киеве состоится специальный "Кураж Базар", во время которого пройдет благотворительная акция "День с Элтоном Джоном", сообщает Укринформ. Читайте также: Официально: Элтон Джон объявил о завершении карьеры "Главная фишка дня: встреча с Элтоном", – отмечают организаторы Кураж Базара.



Элтон Джон в Киеве / Укринформ Елтон Джон вже у Києві!

Нагадаємо, співак долучиться до благодійної акції з боротьби зі СНІДом в Україні pic.twitter.com/OgLPNGr2ZQ — Ukrinform (@UKRINFORM) 28 травня 2018 р.