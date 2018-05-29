Элтон Джон в Киеве: яркие фото с благотворительной акции
Известный британский музыкант Элтон Джон принял участие в благотворительной акции, которая касается профилактики и привлечения к борьбе со СПИДом в Украине, в рамках фестиваля "Кураж Базар", который прошел 28 мая в Киеве.
Элтон Джон пришел на событие в спортивном костюме и ярких красных очках. Музыкант принял участие в эфире радио "Хит-ФМ" и раздал несколько автографов. Звезду сопровождал его супруг Дэвид Ферниш.
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Предлагаем посмотреть подборку фото и видео с Элтоном Джоном на "Кураж Базаре".
Элтон Джон в Киеве. Фото Дмитрия Ларина для ТаблоID
Элтон Джон с мужем. Фото ТаблоID
Элтон Джон с Еленой Пинчук. Фото ТаблоID
Элтон Джон. Фото ТаблоID
Не много счастливчиков получили фото с Элтоном Джоном, однако посетители фестиваля активно делали фото возле картонного изображения легендарного музыканта.