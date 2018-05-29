Элтон Джон в Киеве: яркие фото с благотворительной акции

Известный британский музыкант Элтон Джон принял участие в благотворительной акции, которая касается профилактики и привлечения к борьбе со СПИДом в Украине, в рамках фестиваля "Кураж Базар", который прошел 28 мая в Киеве.

Элтон Джон пришел на событие в спортивном костюме и ярких красных очках. Музыкант принял участие в эфире радио "Хит-ФМ" и раздал несколько автографов. Звезду сопровождал его супруг Дэвид Ферниш.

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Предлагаем посмотреть подборку фото и видео с Элтоном Джоном на "Кураж Базаре".

Допис, поширений Арт-завод Платформа (@artzavodplatforma) 28 Тра 2018 р. о 3:13 PDT

Допис, поширений AFEW-Ukraine (@afew.ukraine) 28 Тра 2018 р. о 10:39 PDT

Допис, поширений Yura Rakovskiy (@rakovskiy_yura) 28 Тра 2018 р. о 10:35 PDT

Допис, поширений Кураж Базар (@kurazhbazar) 28 Тра 2018 р. о 3:30 PDT

Допис, поширений Luda Deikun (@luda_deikun) 28 Тра 2018 р. о 4:12 PDT

Допис, поширений користувачем @creamy_clutch 28 Тра 2018 р. о 2:50 PDT

Допис, поширений Арт-завод Платформа (@artzavodplatforma) 28 Тра 2018 р. о 3:39 PDT

Элтон Джон в Киеве. Фото Дмитрия Ларина для ТаблоID

Элтон Джон с мужем. Фото ТаблоID

Элтон Джон с Еленой Пинчук. Фото ТаблоID

Элтон Джон. Фото ТаблоID

Не много счастливчиков получили фото с Элтоном Джоном, однако посетители фестиваля активно делали фото возле картонного изображения легендарного музыканта.

Допис, поширений Кураж Базар (@kurazhbazar) 28 Тра 2018 р. о 10:13 PDT

Допис, поширений Anna-Maria (@annamariaduet) 28 Тра 2018 р. о 8:15 PDT

Допис, поширений WOODPOSTERS (@wood.posters) 28 Тра 2018 р. о 5:30 PDT

Допис, поширений Кураж Базар (@kurazhbazar) 28 Тра 2018 р. о 7:42 PDT