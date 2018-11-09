Эльза Хоск продемонстрировала на шоу Victoria's Secret белье за миллион долларов: роскошные фото

"Ангел" Victoria's Secret Эльза Хоск этого года получила почетную миссию – представить ежегодный самый дорогой образ бренда на модном подиуме. Роскошное бра The Dream Angels Fantasy Bra стоит миллион долларов и его презентация состоялась еще за несколько дней до показа.

Однако триумфальный показ элитного нижнего белья Victoria's Secret с участием 30-летней шведской модели Эльзы Хоск состоялся 8 ноября в Нью-Йорке. Ее выступление стало одним из самых ожидаемых на Victoria's Secret Fashion Show 2018. Драгоценный бюстгальтер является делом рук ювелирного бренда Atelier Swarovski.

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На модный подиум блондинка Эльза Хоск вышла в бра за миллион долларов, стильное бикини серого цвета от Victoria's Secret великолепно подходило к верху, а также традиционные "крылья" из перьев, серебристые украшения и босоножки на каблуках тоже из перьев. "Ангельский" образ завершал нежный сияющий макияж и легкие кудри. На показе модель выглядела настоящей королевой.



Эльза Хоск в драгоценном браThe Dream Angels Fantasy Bra



Эльза Хоск в драгоценном бра The Dream Angels Fantasy Bra

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Хоть это и самое дорогое белье в истории бренда, однако Эльза Хоск выглядела просто потрясающе на фешн-событии. А для верных поклонниц ежегодного шоу бренда организаторы подготовили сюрприз – совсем скоро в продажу поступит бюджетная копия драгоценного бра, которая будет стоить всего 250 долларов.



Эльза Хоск

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На шоу Victoria's Secret Эльза Хоск также вышла в еще одном не менее красивом, но значительно более дешевом образе, под названием Celestial Angels. Стоит добавить, что в 2000 году "ангел" Жизель Бундхен удостоилась чести представить бюстгальтер за 15 миллионов долларов.