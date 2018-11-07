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      Эльзе Госк – 30: эффектные выходы модели на показах Victoria's Secret

      18 Читати новину українською
      Эльза Госк
      Эльза Госк / Instagram / @hoskelsa

      В среду, 7 ноября, свой юбилей празднует успешная и красивая Эльза Госк. Уже несколько лет подряд она в списке "ангелов" Victoria's Secret. Предлагаем вспомнить лучшие показы шведской модели.

      С 14-ти лет Эльзе поступали предложения по съемкам. В этом возрасте и началась ее карьера, которую она часто ставила на перерыв из-за обучения и игры в баскетбол.

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      С 2011 года Эльза начала участвовать в показах Victoria's Secret. Первый эфир с ее участием, который вышел на экраны 29 ноября того же года, состоялся в Нью-Йорке в начале месяца. Именно в этот город переехала шведская модель чтобы развивать свою карьеру. И уже с 2014 года Эльза официально стала "ангелом" Victoria's Secret.

      Ельза Госк
      Эльза Госк на Victoria's Secret Show 2012 

      Ельза Госк
      Эльза Госк на Victoria's Secret Show (Pink Network) 2013​

      Ельза Госк
      Эльза Госк на Victoria's Secret Show 2014

      Ельза Госк
      Эльза Госк на Victoria's Secret Show 2015

      В 2016 году Эльзе Госк доверили открывать шоу. Ее появление было, как всегда, эффектным.

      Ельза Госк
      Эльза Госк открывает Victoria's Secret Show 2016

      Ельза Госк 2016

      Эльза Госк открывает Victoria's Secret Show 2016

      В 2017 году Эльза появилась на подиуме в ярко-красном наборе, который состоял из бюстгальтера и трусиков, и с огненными крыльями за спиной.

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Допис, поширений elsa hosk (@hoskelsa)

       

      Линейку "Nomadic Adventure", которую представляла Эльза Госк, ассоциировали с путешествиями Африкой и Бразилией. Об этом свидетельствовали огненные цвета и яркий бисер, который украшал комплект.

      Фото: vogue.co.uk

      Теги: LifeStyle Мода Victoria's Secret
      Источник: 24 канал
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