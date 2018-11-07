Эльзе Госк – 30: эффектные выходы модели на показах Victoria's Secret

В среду, 7 ноября, свой юбилей празднует успешная и красивая Эльза Госк. Уже несколько лет подряд она в списке "ангелов" Victoria's Secret. Предлагаем вспомнить лучшие показы шведской модели.

С 14-ти лет Эльзе поступали предложения по съемкам. В этом возрасте и началась ее карьера, которую она часто ставила на перерыв из-за обучения и игры в баскетбол.

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С 2011 года Эльза начала участвовать в показах Victoria's Secret. Первый эфир с ее участием, который вышел на экраны 29 ноября того же года, состоялся в Нью-Йорке в начале месяца. Именно в этот город переехала шведская модель чтобы развивать свою карьеру. И уже с 2014 года Эльза официально стала "ангелом" Victoria's Secret.



Эльза Госк на Victoria's Secret Show 2012



Эльза Госк на Victoria's Secret Show (Pink Network) 2013​



Эльза Госк на Victoria's Secret Show 2014



Эльза Госк на Victoria's Secret Show 2015

В 2016 году Эльзе Госк доверили открывать шоу. Ее появление было, как всегда, эффектным.



Эльза Госк открывает Victoria's Secret Show 2016

Эльза Госк открывает Victoria's Secret Show 2016

В 2017 году Эльза появилась на подиуме в ярко-красном наборе, который состоял из бюстгальтера и трусиков, и с огненными крыльями за спиной.

Линейку "Nomadic Adventure", которую представляла Эльза Госк, ассоциировали с путешествиями Африкой и Бразилией. Об этом свидетельствовали огненные цвета и яркий бисер, который украшал комплект.

Фото: vogue.co.uk