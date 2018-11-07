Эльзе Госк – 30: эффектные выходы модели на показах Victoria's Secret
В среду, 7 ноября, свой юбилей празднует успешная и красивая Эльза Госк. Уже несколько лет подряд она в списке "ангелов" Victoria's Secret. Предлагаем вспомнить лучшие показы шведской модели.
С 14-ти лет Эльзе поступали предложения по съемкам. В этом возрасте и началась ее карьера, которую она часто ставила на перерыв из-за обучения и игры в баскетбол.
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С 2011 года Эльза начала участвовать в показах Victoria's Secret. Первый эфир с ее участием, который вышел на экраны 29 ноября того же года, состоялся в Нью-Йорке в начале месяца. Именно в этот город переехала шведская модель чтобы развивать свою карьеру. И уже с 2014 года Эльза официально стала "ангелом" Victoria's Secret.
Эльза Госк на Victoria's Secret Show 2012
Эльза Госк на Victoria's Secret Show (Pink Network) 2013
Эльза Госк на Victoria's Secret Show 2014
Эльза Госк на Victoria's Secret Show 2015
В 2016 году Эльзе Госк доверили открывать шоу. Ее появление было, как всегда, эффектным.
Эльза Госк открывает Victoria's Secret Show 2016
Эльза Госк открывает Victoria's Secret Show 2016
В 2017 году Эльза появилась на подиуме в ярко-красном наборе, который состоял из бюстгальтера и трусиков, и с огненными крыльями за спиной.
Линейку "Nomadic Adventure", которую представляла Эльза Госк, ассоциировали с путешествиями Африкой и Бразилией. Об этом свидетельствовали огненные цвета и яркий бисер, который украшал комплект.
Фото: vogue.co.uk