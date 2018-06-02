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Эмигрант Антин Мухарский приехал в Киев

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Антин Мухарский приехал в Киев
Антин Мухарский приехал в Киев / Facebook

Скандальный актер и шоумен Антин Мухарский, который покинул Украину и пытается получить политическое убежище в Европе, посетил Киев.

Об этом сообщает артист на своей странице в Facebook.

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Антин Мухарский приехал на "Книжный Арсенал", где он проводил автограф-сессию своей новой книги.

"Я в Киеве. Ненадолго. Друзья, кто хочет увидеться, приобрести мои книги или диски с автографом, познакомиться лично, сфотографироваться или просто пожать руку, поговорить на разные темы, жду вас на Книжном Арсенале на стенде издательства "Люта справа", – написал артист на своей странице Facebook.

Напомним, недавно Антин Мухарский покинул Украину и пытается получить политическое убежище в Европе. Недавно шоумен в своем Facebook рассказал о трудностях своей эмигрантской жизни.

Теги: Новости Украины Музыка LifeStyle Новости Киева
Источник: 24 Канал
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