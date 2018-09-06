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Эмили Ратаковски поделилась секретами ежедневного макияжа для Vogue: видео

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Эмили Ратаковски
Эмили Ратаковски / Instagram / @emrata

Обольстительная американская модель Эмили Ратаковски в новом видеоролике для знаменитого глянца Vogue показала процесс создания ежедневного 5-минутного макияжа. Ее бьюти-образ оказался очень красивым и легким в исполнении.

Поскольку Эмили этим летом много отдыхала и загорала под солнцем, она показала сияющий макияж для смуглой кожи. Для "мейк-апа" модель пошагово использует: традиционный тональный крем на тон светлее чем цвет кожи, гель и щеточку для бровей, хайлайтер, румяна, бронзатор, консилер, пастельные тени для век, тушь для ресниц, карандаш, помаду и сияющий блеск для губ.

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Что интересно, для нанесения компонентов макияжа Эмили Ратаковски в основном пользуется не спонжами и специальными косточками, а пальцами рук. Звезда отмечает, что так ей значительно удобнее и она может тщательнее и лучше выделить те зоны лица, которые ей нужно.

 

Как известно, сайт Vogue традиционно публикует видео со звездами, которые делятся бьюти-секретами.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Emily Ratajkowski (@emrata)

 

 

Теги: LifeStyle Красота Эмили Ратажковски
Источник: Vogue
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