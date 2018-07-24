Эмили Ратаковски показала загорелое тело на откровенном фото: 18+

Емілі можна назвати однією з найбільш епатажних та розкутих зірок в Instagram. Її відверті фотографії викликають фурор і набирають мільйони лайків у соціальній мережі.

Девушка опубликовала очередное селфи, на котором позирует топлес и прикрывает обнаженную грудь рукой. Эмили коротко подписала сексуальный кадр словом "загар".

Знаменитая 27-летняя американская модель Эмили Ратаковски продолжает поражать своих поклонников откровенными кадрами в Instagram.

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