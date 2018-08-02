Эмили Ратаковски в образе Джеки Кеннеди снялась в стильной фотосессии

Провокационную модель Эмили Ратаковски не часто увидишь в образе, который она примерила для новой съемки. Девушка позировала в одежде эпохи 60-х.

Съемка проходила на улицах Нью-Йорка. Автором фотосессии выступил 22-летний австралийский манекенщик Джордан Баррет. Вдохновением для него стал стиль знаменитой Джеки Кеннеди.

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Джеки Кеннеди

Джеки Кеннеди

Ратаковски предстала перед объективом в элегантном розовом пальто прямого кроя и с короткой прической.

Эмили Ратажковскі в образе Джеки Кеннеди

Джордан Баррет и Эмили Ратаковски

Джордан Баррет и Эмили Ратаковски

Вторым образом Эмили было обтягивающее серое мини-платье на тонких бретелях. Такой соблазнительный фасон для Ратаковски более привычный, поскольку модель постоянно выкладывает в сети свои обнаженные фото.

Добавим, ранее Ким Кардашян примерила образ Джеки Кеннеди в фотосессии с маленькой дочкой.