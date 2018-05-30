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Эминем пригласил на свидание Ники Минаж перед многотысячной публикой

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Эминем пригласил на свидание Ники Минаж перед многотысячной публикой
/ www.tmz.com

Американский рэпер Эминем перед всей концертной публикой сделал курьезную заявление, в котором вроде как предложил артистке Ники Минаж начать отношения.

Об этом сообщается на TMZ.

Неделей ранее певица опубликовала в своем Instagram видеоролик, где отметила исполнителя Эминема. На вопрос пользователя, роман ои у них, Ники ответила утвердительно. Тогда же все подумали, что певцы просто так шутят в сети.

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Теперь Эминем решил подогреть тему сам, спросив на концерте Boston Calling у фанатов о том, стоит ли ему начать отношения с певицей.

Милая, я буду дома сегодня вечером, чтобы обсудить с тобой что-то. Эй, Бостон, сколько здесь людей, которые хотели бы, чтобы я встречался с Ники Минаж ?,
– неожиданно спросил исполнитель.

Впоследствии он добавил, что все-таки хочет начать отношения.

"Позвольте мне убедиться, прежде чем я сделаю официальное заявление. Черт побери, я тоже хочу! Ники, если ты это слышишь, напиши мне смску. Поговорим об этом", – подчеркнул Эминем.

На это сразу отреагировала Ники Минаж в своем Twitter.

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"Он такой же глупый, как и я. Я его очень люблю. Ты нужен нам для записи альбома Queen. Вот где будет наше первое свидание – в студии, я буду смотреть в твои прекрасные глаза, пока ты пишешь свой текст", – написала Ники Минаж.

Однако поклонники исполнителей снова не понимают, шутят ли Эминем и Минаж или действительно в таком игривом образе они объявляют о своем романе.

Чем знаменитые Эминем и Ники Минаж?
 Эминем и Ники Минаж – известные американскими исполнителями в стиле рэп и занимают одни из самых высоких ступеней в мировых чартах. Если Эминем получил свою наибольшую популярность в 2000-х, то у Ники этот период продолжается сейчас. Исполнители имеют множество музыкальных наград.

45-летний Эминем уже был дважды женат Кимберли Энн Скотт. С 1989 по 2006 год пара часто делала паузы в отношениях. В 1995 году у них родилась дочь, Хейли. Что касается 35-летней Ники Минаж, то у нее было несколько бойфрендов, однако замужем она не была.

Теги: LifeStyle Музыка Звездные романы
Источник: 24 Канал
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