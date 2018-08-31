Эминем выложил в сеть новый альбом "Kamikaze"
Известный американский рэпер Эминем выложил в сеть новый альбом "Kamikaze", в который вошло 13 треков.
Это десятая студийная запись рэпера, пластинку продюсировал Dr. Dre совместно с самим Эминемом. Также при создании альбома были задействованы такие исполнители, как Джесси Рейес, рэперы Джойнер Лукас и Royce da 5'9 и другие.
Читайте также: Топ-3 самых популярных клипов лета
Послушать альбом можно онлайн на Deezer и Apple Music.
Напомним, предыдущий альбом Эминема "Revival" стал его первой записью за четыре года молчания. Пластинка вышла в 2017 году.
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии
Тимошенко поразила новым стилем: появились фото16 февраля 2016 , 11:31
Рыбачук объяснил, почему Порошенко не спешит заканчивать войну на Донбассе23 июня 2016 , 21:53 9
Эксперт рассказал, что Путин придумал делать с Донбассом8 мая 2016 , 08:01
Появились фото и видео драки польских и украинских фанатов21 июня 2016 , 21:10 1
Мэрайя Кэри пришла на вечеринку без юбки (18+)28 июня 2016 , 03:40 1
Украинскому певцу позвонили из "ДНР"6 марта 2016 , 15:33