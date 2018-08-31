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Эминем выложил в сеть новый альбом "Kamikaze"

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Эминем представил альбом "Kamikaze"
Эминем представил альбом "Kamikaze" / Фото из Іnstagram

Известный американский рэпер Эминем выложил в сеть новый альбом "Kamikaze", в который вошло 13 треков.

Это десятая студийная запись рэпера, пластинку продюсировал Dr. Dre совместно с самим Эминемом. Также при создании альбома были задействованы такие исполнители, как Джесси Рейес, рэперы Джойнер Лукас и Royce da 5'9 и другие.

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Послушать альбом можно онлайн на Deezer и Apple Music.

Напомним, предыдущий альбом Эминема "Revival" стал его первой записью за четыре года молчания. Пластинка вышла в 2017 году.

Теги: LifeStyle Музыка
Источник: 24 Канал
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