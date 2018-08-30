Эмма Стоун снялась в чувственном кампейне Louis Vuitton
Голливудская актриса Эмма Стоун уже не первый раз сотрудничает с модным французским брендом Louis Vuitton. На этот раз она стала лицом нового аромата Attrape-Rêves.
Об этом сообщается на The Cut.
Американская звезда стала амбасадором новинки в фирменной линейке Les Parfums, где представила новые духи Attrape-Rêves, созданные Жаком Кавалье-Беллетрудом. Новый аромат содержит ноты бергамота, пиона, пачули, имбиря, какао, личи и турецкой розы.
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Эмма Стоун для Louis Vuitton
Для съемки Эмма Стоун позировала в нежно-розовом платье на черных бретельках и с откровенным декольте. Несмотря на довольно откровенный образ, актриса выглядела очень нежно и чувственно. Съемки кампейна, автором которого стал фотограф Крейг МакДин, происходили на крыше многоквартирного дома с видом на город, а также на берегу моря.
Эмма Стоун для Louis Vuitton
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