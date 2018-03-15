Эмма Стоун снялась в пустыне для Louis Vuitton: элегантный фотосет
Модный дом Louis Vuitton представил первую рекламную кампанию с оскароносной актрисой и послом бренда Эммой Стоун.
Эмма позировала на фоне калифорнийской пустыне в объективе фотографа Крейга МакДин. Специально для съемки соорудили гигантскую букву V.
Стоун недавно подписала контракт с Louis Vuitton и стала лицом бренда.
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Эмма Стоун для Louis Vuitton
Звезда снялась в платьях в мелкий цветок из новой коллекции дизайнера Николя Гескьер.
Рекламная кампания Louis Vuitton входит в серию Spirit of Travel.
Источник: 24 Канал
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