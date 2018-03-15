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Эмма Стоун снялась в пустыне для Louis Vuitton: элегантный фотосет

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Эмма Стоун для Louis Vuitton
Эмма Стоун для Louis Vuitton / Louis Vuitton

Модный дом Louis Vuitton представил первую рекламную кампанию с оскароносной актрисой и послом бренда Эммой Стоун.

Эмма позировала на фоне калифорнийской пустыне в объективе фотографа Крейга МакДин. Специально для съемки соорудили гигантскую букву V.

Стоун недавно подписала контракт с Louis Vuitton и стала лицом бренда.

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Эмма Стоун для Louis Vuitton

Звезда снялась в платьях в мелкий цветок из новой коллекции дизайнера Николя Гескьер.

Рекламная кампания Louis Vuitton входит в серию Spirit of Travel.

Теги: LifeStyle Мода
Источник: 24 Канал
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