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Эмма Уотсон ищет редактора для временных тату

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Эмма Уотсон ищет редактора для временных тату
Эмма Уотсон ищет редактора для временных тату / 24 Канал

Британская актриса Эмма Уотсон пошутила, что ищет редактора для временных тату, после того, как ее поклонники заметили грамматическую ошибку в ее татуировке.

27-летняя актриса пришла на церемонию "Оскар" с татуировкой на правой руке "Times Up" в поддержку движения против сексуальных домогательств в киноиндустрии.

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Ее поклонники заметили отсутствие апострофа, поскольку правильно фраза должна выглядеть так — "Time's Up" ( "Время вышло").

Эмма Уотсон признала ошибку и написала в Twitter.

"Есть вакансия редактора временных тату. Опыт работы с апострофом — обязательный", — указала звезда.

Напомним, Time's Up — это движение, которое создали звезды Голливуда для борьбы с сексуальным насилием и дискриминацией.

Эмма Уотсон является активисткой этого движения и недавно пожертвовала 1,4 миллионов долларов на новую кампанию.

Теги: LifeStyle Голливуд Емма Уотсон Кино Оскар-2018 Оскар Тату
Источник: 24 Канал
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