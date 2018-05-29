Эмма Уотсон, звезда "Гарри Поттера" рассталась с известным актером, – СМИ

В СМИ появилась информация, что голливудская актриса Эмма Уотсон и актер из сериала "Хор" Корт Оверстрит разошлись.

Хотя только в марте этого года стало известно об их отношениях, западные СМИ сообщают, что актеры больше не встречаются, говорится в издании The Sun.

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Эмма Уотсон и Корд Оверстрит

Влюбленных часто замечали вместе в Лос-Анджелесе. По словам инсайдеров они были очень увлечены друг другом. Однако, официально свои отношения пара не подтверждала.

"Эмма и Корд сначала молчали о своих отношениях. Они проводили много времени вместе в Лос-Анджелесе. Несколько месяцев назад их сфотографировали как пару, но в конечном итоге у них ничего не сложилось, и сейчас они оба снова одиноки", – сообщил инсайдер.

Напомним, летом прошлого года иностранные СМИ сообщали, что Эмма Уотсон выходит замуж за предпринимателя Уильямса Мак Найта, который старше за актрису на 10 лет и работает менеджером в компании Medallia, которая специализируется на компьютерной технике.