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      Энергетический скандал с Дубневичами: на Львовщине неделями срывают отопительный сезон

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      Четвертый месяц без горячей воды и тепла. На Львовщине жители городов Новояворовск и Новый Раздел на пороге зимы страдают от последствий газовых схем. Влиятельные политики, народные депутаты братья Дубневичи установили контроль над местными ТЭЦ и превратили их в элементы собственного бизнеса.

      Когда же государство решило вернуть электростанции в свою собственность, то начали просто саботировать это решение и блокировать работу ТЭЦ. В заложниках оказались сотни тысяч людей, которые просто мерзнут. ТЭЦ до сих пор стоят без работы. Потому что старые работники боятся работать с новой фирмой-управляющим или просто саботируют.

      Читайте также: Из-за махинаций компании братьев Дубневичей два городка на Львовщине остались без горячей воды

      В комнате, из которой управляют работой паровых котлов, пока никого нет. Более того, в шкафах управления отсутствуют контролеры. Запуск и работа ТЭЦ без них невозможен. Новый управляющий электростанцией – Частное предприятие "Гарант Энерго М" – не досчитался еще нескольких деталей. Не нашли планов подготовки к отопительному сезону. Поэтому он не начался у 30 тысяч жителей Новояворовска.

      4 школы, 5 садиков (не имеют отопления, – 24 канал). Одна только больница, которая имела индивидуальное отопление, отдельную котельную, получает тепло,
      – отметил председатель Яворивской райгосадминистрации Игорь Сабардак.

      И самая большая беда – на ТЭЦ нет работников. Новый глава надеялся, что работать будут местные. И обнаружил, что старые руководители просто не пускают людей на новую работу.

      Пожалуй, одна из самых больших проблем, с которой мы столкнулись, – то, что предыдущее руководство не отпускает людей, работников не отпускает, фактически, к нам. То есть мы столкнулись с проявлениями феодального строя, где людей как рабов держат, просто запугивают отдельных людей... Они, конечно, приходят, просятся к нам,
      – рассказал директор фирмы-управителя Владимир Купчак.

      Работники пришли на встречу со своим директором. Они хотят, чтобы тот сказал им, что делать. Признаются, что боятся не попасть на новую работу и не иметь возможности вернуться на старую.

      Вчера 2 предприятия, в конце концов, якобы пришли к согласию. "Гарант Энерго М" предлагает работникам 2 варианта. Полностью уволиться из старой фирмы и перейти на новую работу, сохранив все льготы. Или же устроиться на полставки, по совместительству или договору гражданско-правового характера. Руководитель фирмы Дубневича обещает не мешать. И если вернется на ТЭЦ – вернуть людей на работу.

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      К концу дня в Новояворовске в компанию управителя заявления написали 13 человек. В Новом Роздоле, где сложилась аналогичная ситуация, 103 из 140. Впрочем, когда наконец запустят ТЭЦ тепло в школы, сады и дома – до сих пор не знает никто.

      Теги: Новости Украины Энергетика отопительный сезон Дубневич Богдан Васильевич Дубневич Ярослав Васильевич Новости Львова
      Источник: 24 канал
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