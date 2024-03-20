Чем важно поражение авиабазы "Энгельс": военный обзор от Свитана

Ночью 20 марта очень шумно было в Саратовской области России. Под прицел дронов попала одна из крупнейших вражеских авиабаз "Энгельс".

Военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан в ежедневной сводке для 24 Канала отметил, что это очень хорошая цель для ударов.

Кстати На аэродроме "Энгельс" за день до атаки было 11 самолетов: спутниковые снимки

Насколько важна атака на "Энгельс"

Свитан рассказал, что "Энгельс" – это основная база стратегических бомбардировщиков Ту-160 и Ту-95. К тому же это очень большое подземное хранилище авиационного керосина – там держат тысячи тонн.

Если его взорвать – "Энгельса" не будет, всего авиационного сооружения,

– сказал летчик-инструктор.

По его словам, эта авиабаза – очень хорошая и жирная цель с точки зрения применения дальних боевых средств поражения. Туда уже неоднократно залетали дроны "Стриж".

Он предполагает, что удар был нанесен по авиационному комплексу. Ведь там базируются стратегические бомбардировщики. И очень важно, что там расположен целый комплекс по подготовке ракет Х-101, Х-555, Х-55.

Откуда оккупанты могут перебросить силы

Полковник запаса отметил, что целью рейда российских добровольцев в Белгородскую и Курскую области является попадание на российскую территорию, раскрытие и уничтожение огневых точек противника и отход обратно на нашу территорию.

Он отметил, что российское командование неадекватно отреагировало на эту операцию, в частности, не увеличило количество войск в ответ на поход добровольцев. А национальные батальоны задержались на территории России.

По его словам, добровольцы сейчас осуществляют определенные мероприятия, создают тактические плацдармы, вероятно, чтобы заставить противника разгрузить основной фронт, особенно восточный, среди которых – Купянск.

Пока освободительные батальоны будут выполнять боевые задачи на территории Белгородской, Курской областей – россияне не будут разворачивать широкомасштабные наступательные действия в районе Купянска,

– считает Свитан.

Потому что, объяснил военный эксперт, российское командование будет понимать, если давление батальонов будет усиливаться, придется перебрасывать в эти приграничные области свои части с Купянского направления.

Что происходит в России: последние новости