Энрике Иглесиас едет в Украину с концертом

Популярный испанский певец Энрике Иглесиас даст концерт в Киеве уже в сентябре этого года.

Об этом певец сообщил на своей странице в Twitter.

Читайте также: Энрике Иглесиас с женой продает роскошный особняк в Майами: невероятные фото

Концерт Энрике Иглесиаса запланирован на 30 сентября этого года на НСК "Олимпийский" в Киеве.

Артист отметил, что продажа билетов начнется в понедельник, 20 августа.

Ukraine!! Tickets for the show at Olimpic Stadium on September 30th are going on sale on Monday, August 20th at 00:00 AM!



Get your tickets here: https://t.co/bpu6vUUh99 pic.twitter.com/MkOT8M3Ehz — Enrique Iglesias (@enriqueiglesias) 8 августа 2018 г.

Заметим, что последний концерт в Украине Энрике Иглесиас прошел в киевском Дворце спорта в ноябре 2007 года.

Enrique Iglesias – DUELE EL CORAZON ft. Wisin: смотрите видео