Энрике Иглесиас едет в Украину с концертом
Популярный испанский певец Энрике Иглесиас даст концерт в Киеве уже в сентябре этого года.
Об этом певец сообщил на своей странице в Twitter.
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Концерт Энрике Иглесиаса запланирован на 30 сентября этого года на НСК "Олимпийский" в Киеве.
Артист отметил, что продажа билетов начнется в понедельник, 20 августа.
Заметим, что последний концерт в Украине Энрике Иглесиас прошел в киевском Дворце спорта в ноябре 2007 года.
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Источник: 24 канал
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