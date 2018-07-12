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Эпатажная Леди Гага удивила будничными образами: фото

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Леди Гага удивила обыденными образами
Леди Гага удивила обыденными образами / Фото из соцсетей

Леди Гага умеет удивить своим стилем не только в видеоклипах, или на светских мероприятиях, но и в обыденной жизни. Звезда поразила необычными образами на улицах Нью-Йорка.

Певица Леди Гага считается одной из самых эпатажных поп-див американского шоу-бизнеса. Все потому, что звезда выбирает самые экстравагантные наряды, которые привлекают внимание общественности и журналистов.

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32-летняя артистка пришла в студию звукозаписи в Нью-Йорке в кожаном миди-платье черного цвета. Эффектный наряд звезда дополнила кеппи, стильными очками и обувью на каблуках.

 

 

Допис, поширений Gaga Daily (@gagadaily)

 

 

В этом же кеппи звезда снялась в фотосессии на крыше одного из жилых домов американского города. Леди Гага, одетая в шорты, футболку и кожаную накидку, эффектно выглядела на фоне розового неба. Немалые каблуки добавили пикантности образу певицы.

"Я счастлива быть дома", – написала она, позируя с двумя мужчинами.

 

Feels good to be home. #NYC

Допис, поширений Lady Gaga (@ladygaga)

 

 

Допис, поширений Lady Gaga (@ladygaga)

 

 

Допис, поширений Lady Gaga (@ladygaga)

 

Теги: LifeStyle Музыка Леди Гага Нью-Йорк
Источник: 24 Канал
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