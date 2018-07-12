Эпатажная Леди Гага удивила будничными образами: фото
Леди Гага умеет удивить своим стилем не только в видеоклипах, или на светских мероприятиях, но и в обыденной жизни. Звезда поразила необычными образами на улицах Нью-Йорка.
Певица Леди Гага считается одной из самых эпатажных поп-див американского шоу-бизнеса. Все потому, что звезда выбирает самые экстравагантные наряды, которые привлекают внимание общественности и журналистов.
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32-летняя артистка пришла в студию звукозаписи в Нью-Йорке в кожаном миди-платье черного цвета. Эффектный наряд звезда дополнила кеппи, стильными очками и обувью на каблуках.
В этом же кеппи звезда снялась в фотосессии на крыше одного из жилых домов американского города. Леди Гага, одетая в шорты, футболку и кожаную накидку, эффектно выглядела на фоне розового неба. Немалые каблуки добавили пикантности образу певицы.
"Я счастлива быть дома", – написала она, позируя с двумя мужчинами.