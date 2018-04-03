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Эпидемия кори в Украине: в этом году заболели более 9 тысяч человек

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Корь в Украине 2018: статистика
Корь в Украине 2018: статистика / Фото из открытых источников

В течение 2018 года корь унесла жизни пяти детей. Всего за последнюю неделю заболели 699 человек, и 60% из них именно дети.

Об этом сообщает МОЗ Украины.

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Больше всего людей, заболевших корью в Украине, зарегистрировано в Ивано-Франковской (1807), Закарпатской (1607), Одесской (1207), Черновицкой (855), Львовской (870) областях.

Наименьшее количество случаев заболевания наблюдается в Луганской (4), Сумской (5), Харьковской и Черниговской (по 12), Херсонской (18) областях.

Лекарств от кори не существует. Остановить вспышку может только вакцинация,
– уверяет Министерство здравоохранения.

Минздрав акцентирует на вакцинации и отмечает, что новая поставка вакцин ожидается в апреле, а также о том, что ребенку необходимо сделать прививки по календарю, как только ему исполняется 1 год или 6 лет.

Что такое корь и как она передается? Это инфекционная болезнь, которая поражает как детей, так и взрослых, не имеющих иммунитета против данного заболевания. Она передается при любом тесном контакте с больным: при разговоре, даже в транспорте и тому подобное. Первые симптомы начинаются с небольшого сухого кашля, а через несколько дней будет слабость в организме, нарушение сна и очень высокая температура, у взрослых – 40 градусов. Самым главным симптомом кори является сыпь, но она появится со временем. Для профилактики кори – взрослым нужно принимать много витамина А. Детям, говорят врачи, нужно сделать прививку.

Теги: Новости Украины Министерство здравоохранения Украины эпидемия Корь Лечение Здоровье Здоровая жизнь
Источник: 24 Канал
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