Эшли Грэм показала пышные формы в белье: соблазнительное фото

Одна из самых известных plus-size моделей Эшли Грэм снова порадовала поклонников новым пикантным снимком в Instagram.

30-летняя Эшли не стесняется демонстрировать свою пышную фигуру и таким образом призывает любить свое тело.

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Грэм опубликовала в Instagram фото в черном комплекте белье. На кадре модель лежит на кожаном диване, а ее лицо украшает насыщенный макияж.

Допис, поширений A S H L E Y G R A H A M (@ashleygraham) 31 Лип 2018 р. о 5:00 PDT

"Летняя мантра для вас: носить как можно меньше одежды, насколько это возможно", – подписала снимок Эшли.