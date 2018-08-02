Эшли Грэм показала пышные формы в белье: соблазнительное фото
Одна из самых известных plus-size моделей Эшли Грэм снова порадовала поклонников новым пикантным снимком в Instagram.
30-летняя Эшли не стесняется демонстрировать свою пышную фигуру и таким образом призывает любить свое тело.
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Грэм опубликовала в Instagram фото в черном комплекте белье. На кадре модель лежит на кожаном диване, а ее лицо украшает насыщенный макияж.
"Летняя мантра для вас: носить как можно меньше одежды, насколько это возможно", – подписала снимок Эшли.
Источник: 24 Канал
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