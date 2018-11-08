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      Эшли Грэм посветила пышными обнаженными ягодицами в провокационной съемке: фото

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      Эшли Грэм и Палома Эльсессер
      Эшли Грэм и Палома Эльсессер / V Magazine

      Популярные пышнотелые модели Эшли Грэм и Палома Эльсессер снялись в откровенной фотосессии для журнала V Magazine.

      Самые провокативные снимки с фотосессии Грэм опубликовала на своей странице в Instagram.

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      Модели примерили образы в стиле 80-х: разноцветные куртки, боди с яркими перчатками и контрастными аксессуарами.

      Самым откровенным стал снимок, на котором Эшли и Палома позируют в кружевных чулках и пуховиках с платками Versace. Из-под верхней одежды выглядывают голые ягодицы plus-size моделей.

      ​Ешлі Грем і Палома Ельсессер для V Magazine

      ​Эшли Грэм и Палома Эльсессер для V Magazine

      На втором снимке Эшли позирует в классическом образе – тренчкот с аксессуарами. Однако акцентом на фото стали руки Паломы в зеленых перчатках, которые прикрывают пышную грудь звезды, а также яркий макияж Грэм.

      ​Ешлі Грем для V Magazine
      ​​Эшли Грэм для V Magazine

      ​Ешлі Грем і Палома Ельсессер для V Magazine
      ​Эшли Грэм и Палома Эльсессер для V Magazine

      ​Ешлі Грем і Палома Ельсессер для V Magazine
      Эшли Грэм и Палома Эльсессер для V Magazine

      Теги: LifeStyle Мода Эротика Эшли Грем
      Источник: 24 канал
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      Новости за 8 ноября
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