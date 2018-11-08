Эшли Грэм посветила пышными обнаженными ягодицами в провокационной съемке: фото

Популярные пышнотелые модели Эшли Грэм и Палома Эльсессер снялись в откровенной фотосессии для журнала V Magazine.

Самые провокативные снимки с фотосессии Грэм опубликовала на своей странице в Instagram.

Читайте также: Как полюбить свое тело: советы от пышнотелой модели Эшли Грэм

Модели примерили образы в стиле 80-х: разноцветные куртки, боди с яркими перчатками и контрастными аксессуарами.

Самым откровенным стал снимок, на котором Эшли и Палома позируют в кружевных чулках и пуховиках с платками Versace. Из-под верхней одежды выглядывают голые ягодицы plus-size моделей.

​Эшли Грэм и Палома Эльсессер для V Magazine

На втором снимке Эшли позирует в классическом образе – тренчкот с аксессуарами. Однако акцентом на фото стали руки Паломы в зеленых перчатках, которые прикрывают пышную грудь звезды, а также яркий макияж Грэм.



​​Эшли Грэм для V Magazine



​Эшли Грэм и Палома Эльсессер для V Magazine



Эшли Грэм и Палома Эльсессер для V Magazine