Эшли Грэм посветила пышными обнаженными ягодицами в провокационной съемке: фото
Популярные пышнотелые модели Эшли Грэм и Палома Эльсессер снялись в откровенной фотосессии для журнала V Magazine.
Самые провокативные снимки с фотосессии Грэм опубликовала на своей странице в Instagram.
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Модели примерили образы в стиле 80-х: разноцветные куртки, боди с яркими перчатками и контрастными аксессуарами.
Самым откровенным стал снимок, на котором Эшли и Палома позируют в кружевных чулках и пуховиках с платками Versace. Из-под верхней одежды выглядывают голые ягодицы plus-size моделей.
Эшли Грэм и Палома Эльсессер для V Magazine
На втором снимке Эшли позирует в классическом образе – тренчкот с аксессуарами. Однако акцентом на фото стали руки Паломы в зеленых перчатках, которые прикрывают пышную грудь звезды, а также яркий макияж Грэм.
Эшли Грэм для V Magazine
Эшли Грэм и Палома Эльсессер для V Magazine
Эшли Грэм и Палома Эльсессер для V Magazine