Эскалатор в киевском метро "зажевал" 5-летнего мальчика

В среду, 23 мая, в киевском метро на станции "Печерская" травмировался 5-летний ребенок. Мама не держала малыша за руку, когда он сидел на эскалаторе, пальцы ребенка попали между ступенями и балюстрадой.

Об этом сообщило КП "Киевский метрополитен" в Facebook.

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О характере травмы пока ничего неизвестно.

После этой страшной аварии киевский метрополитен просит родителей следить за детьми во время поездки в метро.

Держите детей за руку, а совсем маленьких на руках! Не заступайте за ограничительную линию! Держитесь за поручень! Не бегайте по эскалатору и не садитесь на его ступени,

– говорится в сообщении.

Напомним, в Киеве на станции метро "Левобережная" произошел масштабный пожар. Станцию закрыли на вход и выход из-за того, что на ней обнаружили задымление. Очевидцы рассказывают, что видели "это незначительное задымление" из соседних станций.