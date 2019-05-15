Эстонского чуда не произошло: почему в Украине не могут запустить электронное управление

В будущем в Украине исчезнут бумажные документы, а также можно будет прийти в органы соцзащиты с одним лишь паспортом – и получить субсидию. Не надо будет нести с собой кучу бумажек и справок – они автоматически подтянутся по специальному запросу.

Такое будущее чуть ли не вчера уже должно было стать нашей с вами реальностью. И чтобы воплотить этот амбициозный проект даже было создано специальное ведомство – агентство по вопросам электронного управления "Трембита" в Украине.

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Однако надо констатировать, что за 5 лет работы амбициозный проект так и остается в статусе "проекта", тогда как бюджетные деньги на работу агентства без преувеличений текут рекой.

Что такое "Трембита"?

Это украинская версия эстонского проекта электронного самоуправления и настоящий шаг в будущее. В Эстонии благодаря электронному самоуправлению люди вообще забыли о бумажных справках и документах. Вся информация о гражданине хранится на специальных серверах.



Один из примеров – вы могли бы прийти за субсидией в отдел соцобеспечения, или вообще дома онлайн подать заявку. По идентификационному номеру сразу подтягивается информация о составе семьи, доходах, оплаченных коммунальных услугах, покупке какого-либо имущества. Субсидия оформляется автоматически на основании актуальных данных, или же вам в ней отказывают, потому что система нашла документ, что вы получили высокий доход. Человеческий фактор, бумажная волокита, недели ожидания остаются в прошлом.

В Украину даже приехали эстонские специалисты для того, чтобы воплотить эстонское чудо в реальность. Однако их чудо как раз и натолкнулось на украинскую реальность. И это доказал аудит счетной палаты о деятельности Агентства и подчиненной ему государственному предприятию.

Серьезные проблемы в работе агентства по вопросам электронного правительства выявила обычная плановая проверка.

Аудит проходил в агентстве и в государственном предприятии, которое подчинено этому агентству. У агентства – проведение аудита, у нас не было никаких проблем. В государственном предприятии у нас были небольшие проблемы с тем, что первичные документы, государственное предприятие частично нам не предоставило для проверки. Речь идет о "Держинформресурсе". Главные итоги – приведены в отчете. То есть мы посмотрели и констатировали, что у нас незаконно потрачено где-то 60-65 миллионов гривен,

– рассказал член счетной палаты Украины, который лично подписывал отчет и готов отвечать за каждую цифру Игорь Яремчук.



Результаты аудита

Если разложить результаты аудита "по полочкам", то получим следующие результаты – в Агентстве по вопросам электронного управления нарушений при расходовании государственных средств было найдено на сумму около 26 миллионов гривен.

В подчиненном же агентству Государственном предприятии "Держинформресурс" – нарушений при расходовании государственных средств было найдено на сумму около 18 миллионов гривен.

Более того, на предприятии было найдено расходы на сумму 100 миллионов гривен, которые не были подтверждены никакими необходимыми отчетами. И это не виртуальные, а вполне реальные деньги из государственного бюджета.

Нам удалось найти конкретные примеры того, как само Агентство и подчиненное ему предприятие подозрительно тратило средства, предоставленные им из государственного бюджета.

В течение 2017-2018 годов ГП "Держинформресурс", подконтрольное Агентству по вопросам электронного управления провело 8 тендеров в которых побеждала одна и та же компания ООО "УСОВЕРШЕНСТВОВАННАЯ ДЕЙТА ІНТЕГРЕЙШН". Общая сумма заключенных договоров составила более 36 миллионов гривен.

Такое стабильное везение частной компании на тендерах одного и того же государственного предприятия натолкнуло на мысль, что за этим может стоять нечто большее, чем просто совпадение. И похоже, мы не ошиблись.

Согласно данным сайта "YouControl", до 2016 года одним из основателей компании ООО "Эдвансд ДЕЙТА Интегрейшн", был некий Саенко Валерий Александрович.

Перечень юридических лиц

Однако самое интересное то, что человек точно с таким же именем, фамилией и отчеством был советником председателя того же государственного предприятия "Госинформресурс" у которого ООО "Эдвансд ДЕЙТА Интегрейшн" и выигрывал тендеры.

Протокол с заседания комитета по конкурсным торгам

Журналисты программы "ЦРУ" хотели спросить у руководителя Агентства Александра Рыженко, как можно объяснить такую тендерную удачу одной единой компании, основатель которой был советником директора ГП "Держинформресурс". Однако в интервью нам отказали.

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