Этап Tour de France остановили из-за забастовки фермеров
16-й этап Tour de France был приостановлен на некоторое время из-за забастовки фермеров.
Об этом сообщает пресс-служба веломногодневки.
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Зрители, которые оказались местными фермерами, устроили акцию протеста прямо на обочине дороги и пытались забросать трассы тюками сена, чтобы блокировать ее. Полиции пришлось отгонять активистов, используя слезоточивый газ.
После инцидента многим велогонщикам было необходимо промыть глаза и получить медицинскую помощь, прежде чем гонка возобновилась.
Источник: 24 Канал
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