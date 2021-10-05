Это стандартный подход, – политолог объяснил, почему Порошенко поддерживает Разумкова

В "Европейской Солидарности" заявили, что сбор подписей за отставку Дмитрия Разумкова является политической расправой. В то же время то, что Петр Порошенко сейчас поддерживает действующего спикера парламента – стандартная схема.

Об этом рассказал политолог Игорь Петренко в эфире 24 канала. Он предположил, что сейчас "Евросолидарность" использует Разумкова для "демонизации" Владимира Зеленского.

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"Это стандартный подход, ведь считают, что Порошенко является основным конкурентом Зеленского", – заявил политолог.

По мнению Петренко, в ситуации, которая сложилась вокруг вероятной отставки Разумкова, действует правило "враг моего врага – мне друг".

Пока однозначного ответа, будет ли голосовать "Евросолидарность" за отставку спикера, нет. Однако отвечая на этот вопрос, Ирина Фриз подчеркнула , что политсила будет отстаивать интересы парламентаризма и демократии.

Как рассказал политолог, Порошенко поддерживает Разумкова, ведь видит, что глава парламента перестал быть командным игроком и довольно часто саботирует решения, которые принимает монобольшинство.

Однако как только Разумков потеряет свой пост, очень много людей, которые сейчас его поддерживают, благополучно о нем забудут,

– заявил он.

Как будет действовать Разумков

Петренко предположил, что после вероятной отставки Разумков будет пытаться играть собственную игру. Он давно уже это начал.

Возможно, спикер парламента захочет создать свою политическую группу. Однако в этом вопросе у него достаточно ограниченные ресурсы.

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