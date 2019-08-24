Это был вызов, и мы его приняли, – Бадоев об организации Шествия достоинства

В Киеве прошло главное событие 28-годовщины Дня Независимости Украины – Шествие достоинства. Режиссер Алан Бадоев заметил, что орагнизация мероприятия стала настоящим вызовом для него и его команды.

Бадоев отметил, что для него было честью организовывать торжественную часть празднования Дня Независимости и поблагодарил за такую ​​возможность президента Владимира Зеленского.

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Под его режиссерством, задача, которую поставил перед ним глава государства, полностью совпадала с его представлениями о том, как должно выглядеть празднование 24 августа.

Это был вызов для всей моей команды, и мы его приняли. Я оказался среди прекрасных и красивых людей, которые создают своим трудом и талантом будущее нашей страны. Люди – наша главная сила, гордость и надежда! А единство – это ключ к миру и благосостоянию для всех граждан нашей большой, талантливой, красивой и богатой страны!

– отметил Балоев.

Бадоев также добавил, что на нынешнем праздновании впервые в истории гимн Украины звучал более 7 минут в исполнении более 600 голосов.

Празднование Дня Независимости в Киеве / фото Офиса Президента

К слову, с организацией Шествия достоинства ему помогала хореограф Елена Коляденко.

Как прошло Шествие достоинства в Украине?

Украина отмечает День Независимости по новому осовремененным сценарию. У Киеве 24 августа прошло Шествие достоинства и продолжается Марш защитников. Участие в первом приняло руководство государства и выдающиеся украинцы.



Шествие достоинства состояло из трех частей, лозунг которых звучал: "Мы - Разные, но Мы – Едины".



Торжества начались у памятного Креста на месте гибели Героев Небесной Сотни, где почтили минутой молчания героев, отдавших жизнь за независимость страны.



После этого прозвучали сто ударов колокола, символизирующие сто ударов сердца каждого из павших героев Небесной Сотни.



Впоследствии на Майдане Независимости раздался национальный гимн Украины и выступил с речью президент Владимир Зеленский.