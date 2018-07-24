Это мое вдохновение, – Ирина Билык очаровала снимком своего сына

Поп-дива украинского шоу-бизнеса Ирина Билык покорила сеть новыми снимками своего младшего сына.

Как известно, в декабре 2015 года Ирина Билык удивила заявлением: звезда во второй раз стала мамой. Сына она назвала Табризом. Мальчика вынашивала суррогатная мать, а отцом ребенка стал российский фотограф и стилист Аслан Ахмадов, с которым артистка находится в гражданском браке.

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С момента рождения малыша прошло почти 3 года, а Ирина Билык не скрывает счастья от материнства. Артистка показала своего сыночка и написала, как он растет и учится манипулировать взрослыми.

Это мой невероятный мальчик. Мой энерджайзер и мое вдохновение. И у нас новая стадия – изучаем свои эмоции и как они влияют на взрослых (да-да, манипуляции – это слабость всех малышей), а также на других детей,

– отметила она.

Допис, поширений Ирина Билык (@bilyk_iryna) 24 Лип 2018 р. о 2:33 PDT

К слову, впервые Ирина Билык показала маленького Табриза в апреле 2018 года. Звезда вместе с мужем Асланом Ахмадовым и их потомком приняла участие в стильной фотосессии для глянца. А недавно в сети появилось милое семейное фото пары, на котором Табриз тщательно рассматривает камеру, а его родители счастливо наблюдают за ним.