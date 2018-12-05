Это откровенная антинаучная ложь, – Супрун сильно разозлили предвыборные бюллетени Тимошенко

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун обвинила лидера "Батькивщины" Юлию Тимошенко в распространении лжи через ее предвыборные бюллетени.

Соответствующее обращение она опубликовала на своей странице в Facebook.

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Речь идет о печально известной вакцинации, о целесообразности которой в украинском обществе спорят не первый год. Супрун отмечает, что накануне предвыборной кампании эта тема вновь оказалась в центре манипуляций.

Авторы и создатели издания "Киевское слово" — предвыборного бюллетеня Юлии Тимошенко — в выпуске от 18 ноября распространяют откровенную ложь и антинаучные утверждения о вакцинах в материале "Какие последствия может иметь вакцинация?". Будьте осторожны, проверяйте источники особенно пристально и не доверяйте информации, которая может стоить жизни,

- подчеркнула и. о. министра.

Среди фейковых утверждений в бюллетене Супрун назвала следующие: сомнения в сроках годности вакцин, Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) закупил у индийского производителя и передал Украине; использование препаратов индийского и корейского производителя вызывает осложнения от прививок, превышающих норму в 17 раз; вакцина от кори в Украине и Европе существенно различается.

"Первое – Украина никогда не закупала, не закупает и не будет закупать вакцины с истекшим сроком годности. Второе – Украина закупает только те вакцины, которые эффективно и широко используются в других странах мира. Третье – Украина уже более 10 лет использует комбинированную вакцину (как и в Европе), в отличие от северного соседа, где производят и часто используют моновалентные вакцины", – подчеркивает чиновница.

Супрун заявила, что подобные заявления, которые публикуются в предвыборных бюллетенях, угрожают национальной безопасности граждан.

Эти откровенные глупости подрывают доверие к вакцинации в стране и угрожают национальной безопасности граждан. Сохраняйте спокойствие, делайте прививки, распространяйте правду и ни в коем случае не терпите какие-либо попытки подорвать доверие к вакцинации в стране,

- добавила и.о. министра.