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Это отвратительно: родные Уитни Хьюстон резко отреагировали на скандальную обложку Канье Уэста

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Уитни Хьюстон и Канье Уэст
Уитни Хьюстон и Канье Уэст / people.com

Недавно американский рэпер и муж Ким Кардашян – Канье Уэст, представил обложку нового альбома американского рэпера Pusha T, на котором изображена ванная комната покойной певицы Уитни Хьюстон, вся усыпанная наркотиками.

Из-за такой непонятной обложки, которую многие эксперты музыкальной индустрии одобряют и называют настоящим отражением хаоса в новом музыкальном альбоме, родственники Уитни Хьюстон выступили с осуждением ее. В 2006 году покойная Уитни боролась с наркоманией и тогда же родственники сделали этот снимок.

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Так, один из членов семьи артистки Дэймон Элиот заметил, что многим близким певицы обложка альбома причинила боль. Он хочет услышать извинения от Канье Уэста и просит не использовать это фото в будущем.

"Это абсолютно отвратительно, мелочно и вульгарно. Я просто хочу, чтобы он сказал мне, почему он это сделал. Кака творческая сторона этого? В чем смысл? Это не показывает творчество", – заявил мужчина.


Деймон Еліот осудив обкладинку музичного альбому Каньє Веста

В то же время другой родственник Хьюстон – племянник Гарри Майкл Хьюстон заявил, что Канье Уэст и Pusha T. имеют полное право использовать это фото, если они этого хотят.

"Мое мнение отличается от мнения Элиота. Конечно, люди автоматически хотят обвинить музыкантов, возложить на них всю вину и обвинить их в злых намерениях ради популярности. Но если этот снимок можно купить и они могут себе это позволить – это их право", – добавил Гарри.

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По мнению мужчины, виновником этой ситуации является только тот человек, который изменил певице и тайком сделал эту фотографию в ее доме и продал таблоидам.

Добавим, что американская певица Уитни Хьюстон умерла в возрасте 48 лет в собственной ванной. Вероятно, перед смертью она употребляла алкоголь и антидепрессанты, что повлекло головокружение в голове. Перед смертью в 2012 году она долгое время боролась с сильной алкогольной и наркотической зависимостью.

Теги: LifeStyle Уитни Хьюстон Скандал Музыка
Источник: People
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