"Это позорно": полиция прокомментировала действия экс-патрульного, который сбежал в РФ

Заместитель начальника департамента Патрульной полиции Алексей Белошицкий отметил, что экс-патрульный из Харькова 23-летний Денис Кучеренко, который сбежал на территорию России и получил там паспорт, такими действиями пытается избежать дальнейшего процесса правосудия.

Об этом Алексей Белошицкий прокомментировал 24 каналу.

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Особа убежала на территорию страны агрессора, на территорию Российской Федерации. По моему мнению, он таким образом пытается избежать дальнейшего процесса правосудия. Особа нашла себе такой выход, я считаю, что очень позорный,

– сказал заместитель начальника департамента Патрульной полиции.

Ранее 24 канал сообщал, что бывший патрульный из Харькова Денис Кучеренко, которого подозревают в превышении служебных полномочий (взятка и вымогательство), еще во время следственных действий в отношении этого преступления сбежал на территорию России, а недавно еще и получил гражданство страны-агрессора.

Смотрите видео комментарий заместителя начальника департамента Патрульной полиции Алексея Билошицкого: