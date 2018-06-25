"Это самые ценные дары, которые дала мне жизнь": Кэндис Свейнпол показала щемящее фото сыновей

"Ангел" Victoria's Secret Кэндис Свейнпол, которая недавно во второй раз стала матерью, порадовал сеть новым фото, где ее старший сын Анака целует новорожденного братика Ариэля.

Новое фото звезда обнародовала в соцсети Instagram.

"Это самые ценные дары, которые дала мне жизнь. Я счастливая женщина, чтобы быть их мамой, чтобы быть их наставником в той вещи, которая называется жизнью. Теперь они всегда будут друг с другом. Анака и Ариэль", – прокомментировала снимок счастливая мать.

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Черно-белый снимок сыновей модели, где старший целует младшего в лоб, уже собрал почти полмиллиона лайков всего через 10 часов после публикации.



Сыновья Кэндис – Анака и Ариэль

Свейнпол также показала в Instagram Stories другое фото, где она прижимает к себе своих сыновей.

Напомним, что Кэндис родила второго сына от мужа Германа Николы 19 июня. Впоследствии звездная пара призналась, что назовет мальчика именем Ариэль. Супруги также воспитывают старшего сына Анака, который появился на свет в октябре 2016 года.