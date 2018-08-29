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Это временная схема, а не решение вопроса, – эксперт о возвращении горячей воды киевлянам

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Решение, которое может вернуть киевлянам горячую воду. Премьер Владимир Гройсман пообещал помочь городу с поставками газа. Об этом на заседании правительства его попросил столичный голова Виталий Кличко. Мол, ситуация с поставками голубого топлива в столице критическая, под угрозой – отопительный сезон.

Горячей воды у киевлян нет, потому что "Нафтогаз" прекратил поставлять голубое топливо коммунальщикам. Всё – из-за долгов ахметовского "Киивнерго", которое обслуживало столичные теплосети.

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Недавно их вернули в собственность города. Имущество передали новому предприятию – "Киевтеплоэнерго". Достались ему и долги предшественника – почти 5 миллиардов гривен. Это из-за них "Нафтогаз" не заключает новый контракт на поставку услуг.

Принимать на баланс все те сети, которые они приняли у "Киевэнерго", этого не нужно было делать, не имея чёткого плана, как их дальше эксплуатировать, как рассчитаться с долгами,
– отметил эксперт по вопросам энергетики Олег Гаврыш.

Осознав масштабом проблемы, местные власти начали решать ее в судах и на месяц закупили газ у частной компании "Укрнафтобуриння". Хотя это представили как победу, на самом деле дали заработать олигархам. Ведь контролируют компанию Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов. А их партнерами стали экс-регионал Виталий Хомутынник и российский бизнесмен Павел Фукс. Все – фигуранты журналистских расследований о коррупционных схемах. С тех пор прошел месяц. Поэтому пришлось искать другие решения.

Ждать окончательных решений суда мы точно не можем. Первая отправная точка – это как раз принятие решения Кабмином о предоставлении такой субвенции. В бюджете государственном такие средства заложены,
– сказал заместитель киевского городского головы Петр Пантелеев.

Поэтому решили попросить дотацию у государства. Виталий Кличко для этого лично пришел на заседание правительства.

"Предлагается алгоритм действий: отменить решение Кабмина в редакции, проголосованной в августе 2018 года, и утвердить отдельное решение с расходами для теплоснабжающих предприятий Киева на погашение разницы в тарифах в объеме 729 миллионов 560 тысяч гривен", – заявил киевский городской председатель Виталий Кличко.

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Владимир Гройсман обещает поддержать и помочь. "Прошу по предложению Виталия Владимировича включить в повестку дня данный вопрос и дать поручение соответствующему министерству финансов, касающееся источников", – прокомментировал премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

Заключить соглашение между "Киевтеплоэнерго" и "Нафтогаз" Украины планируют в середине сентября, после того как государство возьмет на себя 730 миллионов за разницу в тарифах. Тогда же дадут и горячую воду. Но чтобы "прогреть" сети и устранить повреждения коммунальщикам понадобится минимум неделя. Поэтому точной даты никто не называет.

Нам необходимо будет в достаточно короткий срок ликвидировать огромное количество повреждений. Чем раньше мы получим газоснабжение, тем проще нам будет зайти в отопительный сезон,
– подчеркнул и.о. директора "Киевтеплоэнерго" Вячеслав Бинд.

Но 730 миллионная разница в тарифах – лишь часть задолженности. Есть еще миллиард гривен штрафных санкций, которые в Киевсовете просят не начислять и сам долг– более трех миллиардов гривен. Из них более двух с половиной не оплатили киевляне. Между тем, эксперты настроены скептически. Ведь даже если проблему решат, нет гарантии, что она не возникнет снова.

Вот сейчас они придумали схему временную, но это не окончательное решение вопроса. Начнёт "Нафтогаз" судиться, выбивать эти долги,
– добавил эксперт по энергетическим вопросам Олег Гаврыш.

Пока жители столицы принимают холодный душ, а в Киевсовете решают как избавиться от долгов, у руководства "Киевэнерго", которое их накопило, голова не болит. Пока что суд обязал компанию выплатить 170 миллионов гривен, а это всего 4% долга.

Автор: Марина Молька
Теги: Новости Украины Энергетика Нафтогаз Виталий Кличко Новости Киева
Источник: 24 Канал
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