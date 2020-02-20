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      Эвакуация людей из Уханя: нардепы просят СБУ расследовать протесты на Львовщине

      - Читати новину українською
      Эвакуация из Уханя: Баканова просят возбудить дело против протестующих на Львовщине / tsn.ua

      Народные депутаты обратились к председателю СБУ Ивану Баканову с просьбой возбудить уголовное дело из-за протестов в Винниках на Львовщине. Местные жители митинговали, потому что боялись, что к ним привезут эвакуированных из китайского Уханя.

      По мнению депутатов, такие действия протестующих содержат признаки преступления, пишет "Украинская правда".

      Важно: В Новых Санжарах возобновились столкновения: на мосту местные зажгли шины

      Просим возбудить уголовное производство, выявить и привлечь к ответственности лиц, которые перекрывали трассу и блокировали госпиталь с целью недопущения эвакуированных из города Ухань граждан Украины,
      – говорится в заявлении.

      Интересно, что бланк документа датирован 25 сентября 2019 года.

      заява
      Нардепы написали заявление с требованием возбудить дело против протестующих в Винниках / Сайт "УП"

      заява
      Нардепы просят возбудить уголовное производство / Сайт "УП"

      Что известно о протестах в Винниках

      Обратите внимание! Народные депутаты от "Слуги народа" подготовили заявление о возможном совершении преступления мэром Тернополя Сергеем Надалем и заместителем председателя Тернопольского облсовета Василием Деревляным из-за противодействия эвакуации украинцев и иностранцев из Китая.

      Коротко об эвакуации людей из Уханя

      • 20 февраля самолет SkyUp сделал конечную остановку в Харькове, откуда эвакуированных людей автобусами отправили в медцентр "Новые Санжары", что в Полтавской области.
      • Ни у одного эвакуированного нет симптомов простуды.
      • На карантин пойдут не только эвакуированные 45 украинцев и 27 иностранцев, но и персонал, обслуживавший людей на самолете.
      • Жители поселка городского типа Новые Санжары протестуют против решения властей и не хотят, чтобы эвакуированных селили в местный медцентр. Кроме перекрытия дорог и сожжения шин, произошла еще и схватка с правоохранителями.
      • Персонал "Новых Санжар" вывезли. С эвакуированными будут контактировать только те врачи, которые находились на самолете.
      • В помещении будут действовать все необходимые меры инфекционной безопасности. Отходы не будут попадать в общую канализацию, а будут утилизироваться.
      • Медцентру обеспечена постоянная охрана.

      евакуація українців
      Что известно о коронавирусе в цифрах / Инфографика 24 канала

      Китайский коронавирус 2019-nCoV: симптомы
      сегодня
      Автор: Северин Трач
      Теги: Коронавирус 2020 Возвращение украинцев из Китая Новости Украины Новости Здоровье Здоровье Новости Львова Иван Баканов СБУ
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