Эвакуация людей из Уханя: нардепы просят СБУ расследовать протесты на Львовщине

Народные депутаты обратились к председателю СБУ Ивану Баканову с просьбой возбудить уголовное дело из-за протестов в Винниках на Львовщине. Местные жители митинговали, потому что боялись, что к ним привезут эвакуированных из китайского Уханя.

По мнению депутатов, такие действия протестующих содержат признаки преступления, пишет "Украинская правда".

Важно: В Новых Санжарах возобновились столкновения: на мосту местные зажгли шины

Просим возбудить уголовное производство, выявить и привлечь к ответственности лиц, которые перекрывали трассу и блокировали госпиталь с целью недопущения эвакуированных из города Ухань граждан Украины,

– говорится в заявлении.

Интересно, что бланк документа датирован 25 сентября 2019 года.



Нардепы написали заявление с требованием возбудить дело против протестующих в Винниках / Сайт "УП"



Нардепы просят возбудить уголовное производство / Сайт "УП"

Что известно о протестах в Винниках

19 февраля в Винниках на Львовщине люди приволокли шины и перекрыли подъезд к госпиталю ветеранов войн и репрессированных. Так они протестовали против размещения в заведении эвакуированных из Уханя.

Паника началась, когда из госпиталя начали эвакуировать пациентов. Протестовать вышли даже работники больницы.

Обратите внимание! Народные депутаты от "Слуги народа" подготовили заявление о возможном совершении преступления мэром Тернополя Сергеем Надалем и заместителем председателя Тернопольского облсовета Василием Деревляным из-за противодействия эвакуации украинцев и иностранцев из Китая.

Коротко об эвакуации людей из Уханя

20 февраля самолет SkyUp сделал конечную остановку в Харькове, откуда эвакуированных людей автобусами отправили в медцентр "Новые Санжары", что в Полтавской области.

Ни у одного эвакуированного нет симптомов простуды.

На карантин пойдут не только эвакуированные 45 украинцев и 27 иностранцев, но и персонал, обслуживавший людей на самолете.

Жители поселка городского типа Новые Санжары протестуют против решения властей и не хотят, чтобы эвакуированных селили в местный медцентр. Кроме перекрытия дорог и сожжения шин, произошла еще и схватка с правоохранителями.

Персонал "Новых Санжар" вывезли. С эвакуированными будут контактировать только те врачи, которые находились на самолете.

В помещении будут действовать все необходимые меры инфекционной безопасности. Отходы не будут попадать в общую канализацию, а будут утилизироваться.

Медцентру обеспечена постоянная охрана.



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