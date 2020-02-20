Эвакуация людей из Уханя: нардепы просят СБУ расследовать протесты на Львовщине
Народные депутаты обратились к председателю СБУ Ивану Баканову с просьбой возбудить уголовное дело из-за протестов в Винниках на Львовщине. Местные жители митинговали, потому что боялись, что к ним привезут эвакуированных из китайского Уханя.
По мнению депутатов, такие действия протестующих содержат признаки преступления, пишет "Украинская правда".
Важно: В Новых Санжарах возобновились столкновения: на мосту местные зажгли шины
Просим возбудить уголовное производство, выявить и привлечь к ответственности лиц, которые перекрывали трассу и блокировали госпиталь с целью недопущения эвакуированных из города Ухань граждан Украины,
– говорится в заявлении.
Интересно, что бланк документа датирован 25 сентября 2019 года.
Нардепы написали заявление с требованием возбудить дело против протестующих в Винниках / Сайт "УП"
Нардепы просят возбудить уголовное производство / Сайт "УП"
Что известно о протестах в Винниках
- 19 февраля в Винниках на Львовщине люди приволокли шины и перекрыли подъезд к госпиталю ветеранов войн и репрессированных. Так они протестовали против размещения в заведении эвакуированных из Уханя.
- Паника началась, когда из госпиталя начали эвакуировать пациентов. Протестовать вышли даже работники больницы.
Обратите внимание! Народные депутаты от "Слуги народа" подготовили заявление о возможном совершении преступления мэром Тернополя Сергеем Надалем и заместителем председателя Тернопольского облсовета Василием Деревляным из-за противодействия эвакуации украинцев и иностранцев из Китая.
Коротко об эвакуации людей из Уханя
- 20 февраля самолет SkyUp сделал конечную остановку в Харькове, откуда эвакуированных людей автобусами отправили в медцентр "Новые Санжары", что в Полтавской области.
- Ни у одного эвакуированного нет симптомов простуды.
- На карантин пойдут не только эвакуированные 45 украинцев и 27 иностранцев, но и персонал, обслуживавший людей на самолете.
- Жители поселка городского типа Новые Санжары протестуют против решения властей и не хотят, чтобы эвакуированных селили в местный медцентр. Кроме перекрытия дорог и сожжения шин, произошла еще и схватка с правоохранителями.
- Персонал "Новых Санжар" вывезли. С эвакуированными будут контактировать только те врачи, которые находились на самолете.
- В помещении будут действовать все необходимые меры инфекционной безопасности. Отходы не будут попадать в общую канализацию, а будут утилизироваться.
- Медцентру обеспечена постоянная охрана.
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