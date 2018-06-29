"Эвертон" снова интересуется Андреем Ярмоленко

Андрей Ярмоленко может перебраться в сильнейший чемпионат Европы. Изменить немецкую прописку на английский украинцу предлагает "Эвертон".

Об этом сообщает авторитетное издание Liverpool Echo.

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После длительного больничного Ярмоленко не уверен насчет своего безоблачного будущего в дортмундской Боруссии. Следовательно, слухи относительно изменения вингером клуба ходят все чаще.

Трансфер Андрея по подсчетам издания трансфермаркет обойдется новым работодателям футболиста в двадцать три миллиона евро. Эвертон, правда, рассматривает вариант и с арендой украинца с перспективами полноценного контракта. Не стоит забывать, что на родине Битлз Ярмоленко мог оказаться еще в прошлом году. Предложения Динамо делали оба клуба из Ливерпуля.

Напомним, ранее сообщалось, что немецкие СМИ выведали шансы Андрея Ярмоленко остаться в Боруссии на следующий сезон. Команды готовы предоставить ему шанс проявить себя в межсезонной подготовке.