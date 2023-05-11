В США считают, что ЮАР поставляла оружие и боеприпасы России: президент уже отреагировал

11 мая 2023, 19:01
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Источник:

News24

Соединенные Штаты уверены, что ЮАР снабжала оружие и боеприпасы российским террористам. Такие предположения выдвинули, несмотря на заявления ЮАР о нейтральной позиции относительно войны России против Украины.

Такое заявление сделал посол США в ЮАР Рубен Бригете. По его словам, Южно-Африканская Республика поставляла боеприпасы в Россию с помощью корабля, который в декабре прошлого года пришвартовался к военно-морской базе Саймонстаун в Кейптауне.

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Какие доказательства приводят в США

По словам посла, в период с 6 по 8 декабря 2022 США зафиксировали стоянку грузового корабля на военно-морской базе Саймонстаун. Штаты считают, что тогда представители ЮАР грузили оружие и боеприпасы на это судно, которое затем отправилось в страну-агрессорку.

Во время брифинга Бригетти сообщил журналистам, что правительство США серьезно отнеслось к этому вопросу.

Вооружение россиян – чрезвычайно серьезная проблема и мы (США – 24 Канал) не считаем эту проблему решенной,
– сказал Бригетти.

Более того, на вопрос о точности данных разведки посол ответил, что готов поставить на это свою жизнь.

По данным американской разведки, судно Lady R зашло в военно-морскую базу в декабре. Еще тогда ситуация вызывала спекуляции и опасения.

Посол подчеркнул, что другие опасения американских чиновников по ЮАР касаются участия страны в военных учениях с Россией и Китаем в годовщину вторжения в Украину.

Как отреагировали в ЮАР

Президент Южно-Африканской Республики Сирил Рамафоса заявил, что его правительство уже изучает сообщения о том, что страна снабжала оружие России.

"Этот вопрос рассматривается, и со временем мы сможем об этом говорить", – сказал президент.

ЮАР и Римский устав: кратко

  • ЮАР заявила, что ордер на арест Путина – это "палки в колесах". Там отметили, что "не смогут нормально организовать саммит БРИКС в таких условиях".
  • Южно-Африканская Республика объявила о выходе из Международного уголовного суда. Соответствующее решение приняла руководящая партия "Африканский национальный конгресс".
  • Однако уже на следующий день в офисе президента ЮАР опровергли это заявление. Там отметили, что президент "ошибочно утвердил это решение".

Автор: Анна Романюк