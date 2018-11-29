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      Юлия Джима рассказала о неожиданном решении об участии в первом этапе Кубка мира по биатлону

      83 Читати новину українською
      Юлия Джима
      Юлия Джима / Андрей Иванов

      Уже в воскресенье, 2 декабря, стартует первый этап Кубка мира по биатлону. Соревнования примет словенская Поклюка. Начнется все двумя смешанными эстафетами.

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      Стоит отметить, что Юлия Джима не будет участвовать в этих эстафетах. Как объяснила сама спортсменка, об этом решении ей заявил старший тренер команды.

      "Все хорошо, не переживайте, я выступала в составе команды Украины и, конечно, продолжаю бегать за Украину. Что касается эстафет, то я не отказывалась от них. По поводу первого этапа: надеюсь, что все будет хорошо и начну сезон с индивидуальной гонки. В микс-эстафете я не бегаю, так сообщил мне старший тренер команды пару дней назад. Я уважаю это решение. Все знают, что я готовилась не в команде и, соответственно, не имела возможности сравнить свою готовность с девушками. Я понимаю нюансы индивидуальной подготовки, поэтому полностью принимаю решение федерации. Надеюсь, все тоже понимают, и обсуждению оно не подлежит. Я рада, что мне дали шанс выступить в личных гонках, верю, что все будет хорошо, и уже в Хохфильцене, не исключаю, что вы сможете меня увидеть в составе эстафеты", – сообщила Юлия Джима.

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      К слову, Юлия Джима финишировала первой в контрольном спринте в австрийском Обертиллияхе. Она допустила только один промах на двух огневых рубежах.

      Напомним, что этап Кубка мира по биатлону в Поклюке откроет новый биатлонный сезон 2018/19 и продлится со 2-го по 9 декабря. Одиночная смешанная эстафета пройдет в 13:00 в воскресенье, 2 декабря, а классическая смешанная эстафета – в 15:00.

      Теги: Спорт Юлия Джыма Новости биатлона
      Источник: 24 Канал
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