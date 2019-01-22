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      Юная украинская теннисистка вышла в 1/8 Australian Open

      62 Читати новину українською
      Дарья Снигур
      Дарья Снигур

      16-летняя украинская теннисистка Дарья Снигур вышла в 1/8 финала юниорского Australian Open. Таким образом она установила личный рекорд.

      Дарья Снигур – Людмила Беншейх 2:0 (6:4, 7:6(8))

      Еще в первом сете француженка повела в счете после шестого гейма. Однако после этого четыре гейма подряд выиграла Снегирь.

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      Значительно напряженнее получился второй сет, который длился 50 минут. Он больше напоминал качели. Сначала Снигур была впереди 2:0. Впоследствии счет стал 2:3. В конце сета снова украинка вышла вперед 6:5. И все же Беншейх удалось сравнять счет. Поэтому все решалось га тай-брейке, по ходу которого украинка отыграла два сетбола и со второй попытки завершила матч.

      Снигур впервые выступает на Открытом чемпионате Австралии и установила личный рекорд на турнирах Grand Slam среди игроков до 18 лет. В 2018 году 16-летней киевлянке удалось дойти до второго круга на US Open.

      Соперницей Дарьи в третьем раунде станет 17-летняя Эмма Наварро. В прошлом сезоне Снигур уже встречалась с американкой на грунтовом юниорском турнире ITF Juniors первой категории в Бельгии, где потерпела поражение в двух сетах.

      Стоит напомнить, что в ноябре 2018 года Снигур выиграла первый профессиональный титул.

      Теги: Спорт Australian Open Теннис
      Источник: 24 Канал
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