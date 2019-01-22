Юная украинская теннисистка вышла в 1/8 Australian Open

16-летняя украинская теннисистка Дарья Снигур вышла в 1/8 финала юниорского Australian Open. Таким образом она установила личный рекорд.

Дарья Снигур – Людмила Беншейх 2:0 (6:4, 7:6(8))

Еще в первом сете француженка повела в счете после шестого гейма. Однако после этого четыре гейма подряд выиграла Снегирь.

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Значительно напряженнее получился второй сет, который длился 50 минут. Он больше напоминал качели. Сначала Снигур была впереди 2:0. Впоследствии счет стал 2:3. В конце сета снова украинка вышла вперед 6:5. И все же Беншейх удалось сравнять счет. Поэтому все решалось га тай-брейке, по ходу которого украинка отыграла два сетбола и со второй попытки завершила матч.

Снигур впервые выступает на Открытом чемпионате Австралии и установила личный рекорд на турнирах Grand Slam среди игроков до 18 лет. В 2018 году 16-летней киевлянке удалось дойти до второго круга на US Open.

Соперницей Дарьи в третьем раунде станет 17-летняя Эмма Наварро. В прошлом сезоне Снигур уже встречалась с американкой на грунтовом юниорском турнире ITF Juniors первой категории в Бельгии, где потерпела поражение в двух сетах.

Стоит напомнить, что в ноябре 2018 года Снигур выиграла первый профессиональный титул.