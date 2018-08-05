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Юный украинский талант заинтересовал "Манчестер Сити"

36 Читати новину українською
Владислав Супряга
Владислав Супряга / dynamomania.com

18-летний форвард СК "Днепр-1" и молодежной сборной Украины Владислав Супряга попал в сферу интересов "Манчестер Сити".

Кроме английского клуба в приобретении Владислава Супряги заинтересовано киевское "Динамо", сообщает "Динамомания".

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Он отлично проявил себя на Евро U-19 в составе сборной Украины, войдя в символическую сборную турнира. Клуб из Днепра просит за юного нападающего не меньше 3-х миллионов евро.

Владислав Супряга является воспитанником "Днепра", из которого летом прошлого года вместе с большинством игроков перешел в СК "Днепр-1". В прошлом сезоне на его счету 7 голов в 28 матчах всех турниров за днепрян. Также в его активе выступления за молодежные сборные Украины (18 матчей, 4 забитых мяча).

Ранее появилась информация, что амстердамский "Аякс" предлагал за Супрягу 3 миллиона евро, однако "Днепр-1" ответил отказом.

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Теги: Новости спорта
Источник: 24 Канал
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