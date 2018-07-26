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Юргорден – Мариуполь: прогноз букмекеров на матч Лиги Европы

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Юргорден – Мариуполь прогноз на матч Лиги Европы 2018
Юргорден – Мариуполь прогноз на матч Лиги Европы 2018

Футбольный клуб "Мариуполь" в Лиге Европы стартует со второго квалификационного раунда матчем против шведского "Юргордена". Первая игра состоится на выезде в четверг, 26 июля.

В William Hill в первом матче больше шансов на победу прогнозируют "Юргордену". Коэффициент на их победу –  1,50. Относительно шансов "Мариуполя", то они очень малы –  7,00 на победу. Ничья в этом матче – 3,60.

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PariMatch на "Мариуполь" дает несколько меньший коэффициент – 6,20. На "Юргорден" же почти без изменений – 1,52. Ничья 4,00. Однако шансы на проход в следующий раунд у "Мариуполя" не такие уж и плохие – 2,31. Проход в следующий раунд "Юргордена" – 1,57.

"Фаворит" оценил победу "Мариуполя" в 7,50. На их соперников коэффициент в 1,44. Ничья в матче – 4,10. Их эксперты меньше верят в проход украинского клуба в следующий раунд – 3,00, в отличие от 1,35 на "Юргорден".

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В Marathon bet почти аналогичная ситуация с предыдущими – 6,95 на "Мариуполь" и 1,51 на "Юргорден". Ничья в матче –  4,25. Проход в следующий раунд – 2,50 на украинцев и 1,533 на шведов.

Теги: Новости спорта Лига Европы
Источник: 24 Канал
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