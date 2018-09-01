Юрий Вернидуб продолжит работу в "Заре"

Главный тренер луганской команды Юрий Вернидуб подал в отставку после поражения "Лейпцига" в квалификации плей-офф Лиги Европы. Однако в руководстве клуба решили не отпускать тренера.

В частности по информации FootballHub после длительной беседы с наставником президент Зари Евгений Геллер оставил Вернидуба во главе команды, не приняв его отставку.

Читайте также: Руководство "Зари" прокомментировало отставку Юрия Вернидуба

Контракт главного тренера лугачан Вернидуба завершается в 2020 году. Во главе команды Вернидуб работает с 2011-го года.

Напомним, 30 августа главный тренер луганской "Зари" Юрий Вернидуб заявил, что планирует подать в отставку. "Я благодарен всей команде, благодарен "Заре", за проведенные в клубе 9 лет. Думаю, пора делать паузу. Надеюсь, это пойдет на пользу клубу", – сказал он.