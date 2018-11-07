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      Ювентус – Манчестер Юнайтед: видео гола

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      Ювентус – Манчестер Юнайтед видео голов
      Ювентус – Манчестер Юнайтед видео голов

      В матче между "Ювентусом" и "Манчестер Юнайтед" хозяева сумели забить гол лишь во втором тайме. Отличился Роналду.

      Португалец забил в ворота своей бывшей команды, пробив в касание после заброса чуть ли не с центра поля. Мяч пролетел мимо вратаря.

      Читайте также: Лига чемпионов: видео голов и результаты матчей 7 ноября

      Видео гола Роналду в ворота "Манчестер Юнайтед"

       

      Теги: Футбол Спорт Лига чемпионов
      Источник: 24 Канал
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