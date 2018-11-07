Ювентус – Манчестер Юнайтед: видео гола
В матче между "Ювентусом" и "Манчестер Юнайтед" хозяева сумели забить гол лишь во втором тайме. Отличился Роналду.
Португалец забил в ворота своей бывшей команды, пробив в касание после заброса чуть ли не с центра поля. Мяч пролетел мимо вратаря.
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Видео гола Роналду в ворота "Манчестер Юнайтед"
Источник: 24 Канал
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