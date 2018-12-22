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      Ювентус – Рома: где смотреть онлайн топ-матч чемпионата Италии

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      Ювентус – Рома: где смотреть онлайн матч
      Ювентус – Рома смотреть онлайн

      Центральным матчем 17-го тура итальянской Серии А станет противостояние "Ювентуса" и "Ромы". Посмотреть этот матч можно будет и в Украине.

      Показ матчей чемпионата Италии в Украине осуществляет "Медиа группа Украина", куда входят телеканалы "Футбол 1" и "Футбол 2". Именно на первом будет транслироваться матч "Ювентус" – "Рома". Начало трансляции – в 21:25.

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      Смотреть онлайн матч "Ювентус" – "Рома" можно на сайте видеосервиса Oll.tv. Но стоит отметить, что доступ к видео платный и требует регистрации. Можно оформить доступ на 24 часа за 39 гривен, или месячный абонемент за 69 гривен. При этом доступными становятся все трансляции матчей, которые проводят телеканалы "Футбол 1" и "Футбол 2".

      Напомним, матч "Ювентус" – "Рома" состоится в субботу, 22 декабря. Начало встречи в 21:30.

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      Теги: Футбол Спорт Рома Ювентус
      Источник: 24 Канал
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