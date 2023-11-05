"Любителям попиариться": Одесская ОВА опубликовала важное обращение после взрывов в городе
Россияне вечером 5 ноября атаковали Одесскую область. Через несколько минут после прилета ряд СМИ начал публиковать фото с места происшествия.
В ОВА призывали этого не делать. Помните, что фото и видео с мест прилетов помогают россиянам корректировать свои удары.
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В ОВА призвали не обнародовать кадры с мест попадания
Глава Одесской ОВА Олег Кипер обратился к местным после мощных взрывов в городе.
Обращаюсь к администраторам телеграмм-каналов, блогерам и любителям попиариться на прилетах: Не публикуйте последствия вражеских атак до отбоя! Не помогайте врагу!
– подчеркнул чиновник.
В телеграмм-канале "Николаевский Ванек" рассказали, почему нельзя обнародовать подобные кадры.
"Смотрите, это работает очень просто. Вы в реальном времени публикуете фото прилета, тем самым экономите время вражеской разведки, даете им бессознательно материал для отчета/доклада "отработки". Конечно, по тем фото или видео узнать точные координаты прилета не составит труда. Таким образом они понимают, попали ли они, нужно ли добавлять. С высокой вероятностью, добавлять у них есть чем, и что пустить тоже", – говорится в сообщении.
Также следует отметить, что за публикацию кадров с мест прилетов может угрожать уголовная ответственность.Важно! По состоянию на 22:00 в Одесской области еще продолжалась воздушная тревога. Оккупанты запустили несколько групп дронов-камикадзе из временно оккупированного Крыма.
Кратко о предыдущих взрывах в Одесской области
- В 15:28 5 ноября Воздушные силы объявили воздушную тревогу из-за ракетной опасности в регионе. Впоследствии в области раздались взрывы.
- Громко было и в самой Одессе. Глава Одесской ОВА Олег Кипер призвал местных обязательно находиться в укрытиях до отбоя тревоги.
- Позже сообщили, что в результате атаки на Одесскую область было попадание в объект инфраструктуры. От российского удара пострадали три человека.
- Кроме того, взрывная волна нанесла повреждения и окрестным домам вблизи объекта.