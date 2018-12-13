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      К каким проблемам может привести отсутствие жиров в рационе

      51 Читати новину українською
      К каким проблемам может привести отсутствие жиров в рационе
      К каким проблемам может привести отсутствие жиров в рационе / sousas.com

      Мечтая об идеальной фигуре, женщины часто отказываются от пищи, содержащей жиры, потому они придерживаются строгой диеты.

      Диетолог Светлана Фус рассказала о последствиях такого питания в Instagram.

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      Польза жиров для организма неоценима, они являются своего рода топливом для организма. Жиры защищают внутренние органы от травм, оберегают человека от переохлаждения, участвуют в процессах роста.

      А вот дефицит жиров может привести к таким проблемам:

      • сухость, дряблость и шелушение кожи;
      • плохое настроение и агрессия;
      • быстрая утомляемость;

      via GIPHY

      * проблемы с концентрацией внимания, нарушения памяти;
      * чувство голода, появляющееся вскоре после еды;
      • ощущение постоянного холода;
      • ухудшение зрения;

      via GIPHY

      • нарушения в работе сердечно-сосудистой системы;
      • нарушения водного обмена в организме;
      • повышение холестерина в крови.

      Именно поэтому диетолог советует не отказываться от жиров в своем рационе.

      Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

      Теги: Здоровье Здоровая жизнь Здоровое питание
      Источник: 24 Канал
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