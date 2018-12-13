К каким проблемам может привести отсутствие жиров в рационе

Мечтая об идеальной фигуре, женщины часто отказываются от пищи, содержащей жиры, потому они придерживаются строгой диеты.

Диетолог Светлана Фус рассказала о последствиях такого питания в Instagram.

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Польза жиров для организма неоценима, они являются своего рода топливом для организма. Жиры защищают внутренние органы от травм, оберегают человека от переохлаждения, участвуют в процессах роста.

А вот дефицит жиров может привести к таким проблемам:

• сухость, дряблость и шелушение кожи;

• плохое настроение и агрессия;

• быстрая утомляемость;

* проблемы с концентрацией внимания, нарушения памяти;

* чувство голода, появляющееся вскоре после еды;

• ощущение постоянного холода;

• ухудшение зрения;

• нарушения в работе сердечно-сосудистой системы;

• нарушения водного обмена в организме;

• повышение холестерина в крови.

Именно поэтому диетолог советует не отказываться от жиров в своем рационе.

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